Fast, Free Auto Insurance Quotes
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Find great Insurance Rates in
Oakland, CA
Agents near Oakland, CA
-
AAA Insurance
2220 Mountain Blvd Ste 120
Oakland, CA 94611
-
Angela Darby
3608 Grand Ave Ste 203
Oakland, CA 94610
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Annie Wong
343 9th St
Oakland, CA 94607
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Auto Insurance Specialists
4937 Telegraph Ave Ste A
Oakland, CA 94609
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Barney & Barney
1999 Harrison St Ste 1230
Oakland, CA 94612
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Bay Star Insurance Agency
333 Hegenberger Rd
Oakland, CA 94621
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Brady-Harbord-Payne Insurance Broker
3608 Grand Ave Ste 2
Oakland, CA 94610
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Brignole & Ghiri Insurance
4685 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609
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CF & P Insurance
266 Grand Ave Ste 230
Oakland, CA 94610
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Charles Olson
2063 Mountain Blvd Ste 6
Oakland, CA 94611
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Concise Insurance Services
3349 International Blvd
Oakland, CA 94601
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Cook Disharoon & Greathouse
1900 Embarcadero Ste 206
Oakland, CA 94606
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Cost-U-Less Auto Insurance
5353 Claremont Ave Ste A
Oakland, CA 94618
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Cuong Cao
433 International Blvd
Oakland, CA 94606
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D'Star Insurance Agency
373 9th St #203
Oakland, CA 94607
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DP Insurance Agency
1330 Broadway Ste 1032
Oakland, CA 94612
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David E Quan Agency Insurance Brokers
523 47th St
Oakland, CA 94609
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David Siu Man Tang
822 Franklin St Ste 7
Oakland, CA 94607
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EWC Insurance Services
1 Kaiser Plz
Oakland, CA 94612
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Elizabeth Drennan
4170 Piedmont Ave Ste C
Oakland, CA 94611
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Farmers Insurance Group
320 13th St Ste 103
Oakland, CA 94612
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Farmers Insurance Group
3333 Grand Ave Ste 203
Oakland, CA 94610
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Fernando Valenzuela
1236 30th Ave
Oakland, CA 94601
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Francis H Lan
900 Alice St Ste 128
Oakland, CA 94607
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Francis Nunez
4030 International Blvd Ste A
Oakland, CA 94601
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Grantland Bailey
2115 Macarthur Blvd
Oakland, CA 94602
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Howard Ruud
5956 Macarthur Blvd
Oakland, CA 94605
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Hui Qin
934b Webster St
Oakland, CA 94607
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Jain Williams - State Farm Insurance
4222 Macarthur Blvd
Oakland, CA 94619
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Jennifer Lam
385 9th St
Oakland, CA 94607
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Jessica Hebert
490 Grand Ave Ste 210
Oakland, CA 94610
-
Joanne Barrios
1814 Franklin St Ste 630
Oakland, CA 94612
-
Joe Trapasso
1901 Harrison St Ste 100
Oakland, CA 94612
-
John Allen
5301 Claremont Ave
Oakland, CA 94618
-
Jose Cano
3301 E 12th St Ste 113
Oakland, CA 94601
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Judy Chambers
1305 Franklin St Ste 400
Oakland, CA 94612
-
Julie La
3800 Park Blvd Ste 200
Oakland, CA 94602
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Kasama Insurance Services
3531 International Blvd
Oakland, CA 94601
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Kelly Wright
3645 Grand Ave Ste 105
Oakland, CA 94610
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Ken Bullock
4490 Piedmont Ave
Oakland, CA 94611
-
Kenneth Ko
385 9th St Ste 200
Oakland, CA 94607
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Khoe & Associates Insurance Services
328 15th St
Oakland, CA 94612
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Kim McGuire Reid
4323 Piedmont Ave
Oakland, CA 94611
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Kristen Law
3940 High St Ste C
Oakland, CA 94619
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LRC Insurance Services
888 98th Ave #201
Oakland, CA 94603
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Larry Fu Insurance Agency
355 Grand Ave Ste A
Oakland, CA 94610
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Larry Sneed
11881 Skyline Blvd Ste C
Oakland, CA 94619
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Lilian Cabrera
1324 Fruitvale Ave
Oakland, CA 94601
-
Lisa Arens
11 Embarcadero W Ste 220
Oakland, CA 94607
-
Lorraine Yip Yung
1168 Franklin St
Oakland, CA 94607
-
Mahir Abdul-Haqq
4267 Masterson St
Oakland, CA 94619
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Man Kin Lau
638 Webster St Ste 200a
Oakland, CA 94607
-
Margarita Rodriguez
3028 International Blvd
Oakland, CA 94601
-
Maria Wong
1000 Broadway Ste 270
Oakland, CA 94607
-
Marlon Bradford
1201 Franklin St
Oakland, CA 94612
-
Mat Dahms
4400 Keller Ave Ste 260
Oakland, CA 94605
-
Mike Clauson
859 Clay St
Oakland, CA 94607
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On My Way Insurance Agency
343 9th St
Oakland, CA 94607
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Oona Joseph
80 Swan Way Ste 350a
Oakland, CA 94621
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Ozwald & Speakar Insurance
5263 Claremont Ave Ste A
Oakland, CA 94618
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Pamela Spikes
3410 Lakeshore Ave Ste 204
Oakland, CA 94610
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Patrick Siu
993 Jackson St
Oakland, CA 94607
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Pleasant Insurance Agency
320 8th St Ste 2g
Oakland, CA 94607
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Rich Kirchner
5801 Thornhill Dr
Oakland, CA 94611
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Rightworks Insurance Services
3018 Foothill Blvd
Oakland, CA 94601
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Ruby Barnett
440 Grand Ave Ste 450
Oakland, CA 94610
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Ruth Stroup
3560 Grand Ave
Oakland, CA 94610
-
Sam Cheng
388 9th St Ste 259
Oakland, CA 94607
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Scott Halbrook
1433 Leimert Blvd
Oakland, CA 94602
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Stephanie Canessa
6228 Merced Ave
Oakland, CA 94611
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Strahan Insurance Services
5940 College Ave
Oakland, CA 94618
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Sue Carlton
597 Haddon Rd
Oakland, CA 94606
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Thy Le
745 E 12th St Ste 101
Oakland, CA 94606
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Vincent Leung Insurance Service
829 Harrison St
Oakland, CA 94607
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W B Insurance Agency
8105 Edgewater Dr Ste 210
Oakland, CA 94621
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Yonas Hagos
220 4th St Ste 200
Oakland, CA 94607