Most Common Cars in Texas vs. U.S.

The Toyota Camry tops the list of the most common vehicles to own in Texas. This mirrors nationwide data from EverQuote, which also shows the Camry as the most-owned car in the U.S.

Rank In Texas Nationwide 1 Toyota Camry Toyota Camry 2 Ford F150 Nissan Altima 3 Nissan Altima Honda Accord 4 Chevrolet Silverado Toyota Corolla 5 Toyota Corolla Honda Civic 6 Honda Accord Hyundai Sonata 7 Honda Civic Chevrolet Silverado 8 Ford Focus Ford F150 9 Ford Fusion Ford Fusion 10 Nissan Sentra Chevrolet Malibu 11 Chevrolet Malibu Chevrolet Impala 12 Nissan Versa Hyundai Elantra 13 Hyundai Sonata Ford Focus 14 Dodge Ram Ford Escape 15 Chevrolet Impala Honda CR-V 16 Hyundai Elantra Nissan Sentra 17 Ford Escape Chevrolet Cruze 18 Nissan Rogue Toyota RAV4 19 Chevrolet Cruze Chevrolet Equinox 20 Chrysler 200 Toyota Prius 21 Dodge Charger Nissan Rogue 22 Kia Soul Nissan Versa 23 Toyota RAV4 Kia Optima 24 Honda CR-V Chrysler 200 25 GMC Sierra Dodge Charger 26 Chevrolet Equinox Kia Soul 27 Toyota Tundra Volkswagen Jetta 28 Kia Forte Dodge Ram 29 Ford Mustang Kia Forte 30 Volkswagen Jetta Chrysler Town & Country Source: EverQuote. Based on vehicles owned by users requesting quotes between Jan. 1, 2016, and April 1, 2018. Data is based on users with vehicle model years 2007 and newer.

Updated July 3, 2018