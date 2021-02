The Saturn SL1, Kia Spectra and Mercury Sable are among the cheapest used cars to insure. EverQuote analyzed annual premiums reported by our users who have vehicles from model years 2000 to 2012.

Below are average premiums paid for the 100 cheapest used cars to insure. To see average premiums for newer vehicles, check out our list of the cheapest cars to insure.

Cheapest used cars to insure

Rank Car model Average annual premium 1 SATURN SL1 $1,134 2 KIA SPECTRA BASE $1,161 3 MERCURY SABLE LS $1,180 4 FORD ESCORT $1,221 5 FORD ESCORT ZX2 $1,236 6 PONTIAC GRAND AM SE1 $1,272 7 BUICK CENTURY LIMITED $1,273 8 PONTIAC GRAND PRIX SE $1,279 9 CHEVROLET GEO PRIZM BASE $1,290 10 PONTIAC SUNFIRE $1,292 11 SATURN SL2 $1,300 12 TOYOTA SCION XA $1,304 13 SATURN L200 $1,315 14 FORD TAURUS SES $1,317 15 BUICK CENTURY CUSTOM $1,321 16 DODGE STRATUS SE $1,326 17 DODGE NEON SE $1,327 18 PONTIAC SUNFIRE SE $1,330 19 CHEVROLET CAVALIER LS $1,331 20 NISSAN ALTIMA GXE $1,332 21 PONTIAC GRAND AM SE $1,348 22 MAZDA 626 ES $1,351 22 SATURN ION LEVEL 1 $1,351 24 DODGE NEON BASE $1,354 25 DODGE NEON SXT $1,355 26 MAZDA PROTEGE DX $1,365 26 VOLKSWAGEN NEW BEETLE GL $1,365 28 BUICK LESABRE CUSTOM $1,366 29 KIA RIO $1,367 30 HYUNDAI ACCENT BASE $1,370 31 PONTIAC GRAND AM GT $1,374 32 CHEVROLET AVEO BASE $1,377 32 DODGE INTREPID SE $1,377 34 MERCURY SABLE LS PREMIUM $1,379 35 BUICK PARK AVENUE $1,381 36 MERCEDES BENZ E 320 $1,384 37 FORD FOCUS ZX3 $1,385 38 CHEVROLET MALIBU MAXX LT $1,395 39 CHEVROLET CAVALIER $1,399 40 PONTIAC VIBE $1,400 41 KIA NEW SPECTRA LX $1,403 42 BUICK LESABRE LIMITED $1,405 43 FORD FOCUS ZTS $1,409 43 NISSAN SENTRA GXE $1,409 45 OLDSMOBILE ALERO GL $1,413 46 CHEVROLET CLASSIC $1,423 46 HYUNDAI ACCENT GL $1,423 48 HONDA FIT SPORT $1,424 48 LINCOLN TOWN CAR EXECUTIVE $1,424 48 TOYOTA COROLLA MATRIX XR $1,424 51 TOYOTA ECHO $1,426 51 VOLKSWAGEN JETTA GL $1,426 53 CHEVROLET MALIBU $1,427 54 BUICK REGAL LS $1,428 55 CHRYSLER 300M $1,430 56 TOYOTA COROLLA VE $1,434 57 TOYOTA COROLLA MATRIX XRS $1,435 58 DODGE STRATUS ES $1,436 59 JAGUAR STYPE $1,439 59 MERCEDES BENZ C 320 $1,439 61 DODGE STRATUS R/T $1,443 62 CHRYSLER SEBRING LX $1,444 62 FORD FOCUS LX $1,444 64 SUZUKI SX4 $1,445 65 PONTIAC GRAND PRIX GTP $1,447 66 FORD FOCUS ZX5 $1,448 66 PONTIAC BONNEVILLE SE $1,448 68 TOYOTA CAMRY LE $1,461 69 VOLKSWAGEN JETTA GLS $1,463 70 HYUNDAI ACCENT GS $1,467 70 MITSUBISHI LANCER ES $1,467 72 FORD FOCUS ZX4 $1,468 72 TOYOTA CAMRY SOLARA SE $1,468 74 MERCURY GRAND MARQUIS LS $1,469 74 NISSAN SENTRA 1.8S $1,469 76 PONTIAC GRAND PRIX GT $1,470 77 CADILLAC SEVILLE SLS $1,474 77 TOYOTA COROLLA CE $1,474 79 CHEVROLET IMPALA $1,477 80 HYUNDAI SONATA GL $1,478 81 NISSAN SENTRA 1.8 $1,481 81 VOLVO S80 $1,481 83 MERCURY SABLE GS $1,482 84 NISSAN ALTIMA XE $1,486 85 CHEVROLET MONTE CARLO LS $1,490 86 CHEVROLET MALIBU MAXX LS $1,494 86 HYUNDAI XG 350 $1,494 88 SATURN ION LEVEL 3 $1,496 89 TOYOTA COROLLA MATRIX BASE $1,499 90 KIA AMANTI $1,500 91 TOYOTA CAMRY CE $1,505 92 KIA SPECTRA5 $1,507 93 MERCURY GRAND MARQUIS GS $1,514 94 INFINITI I30 $1,515 95 DODGE STRATUS SXT $1,516 95 LINCOLN TOWN CAR SIGNATURE $1,516 97 FORD FIVE HUNDRED SEL $1,521 98 FORD CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR $1,522 99 HONDA ACCORD DX $1,523 100 SATURN ION LEVEL 2 $1,524

Methodology

We analyzed annual premiums reported by EverQuote users who had insurance for vehicles from model years 2000 to 2012. We used premium data from Jan. 1, 2017, Dec. 31, 2018. Drivers had 100/300/50 ($100,000 bodily injury per person, $100,000 bodily injury per accident, $50,000 property damage) in liability insurance and 100/300 ($100,000 per person, $300,000 per accident) in uninsured motorist coverage. Rates are for a single driver with one vehicle and no accidents or moving violations. Rates are for comparative purposes. Your own rates will be different.