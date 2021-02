The Honda Fit, Subaru Impreza and Toyota Prius are among the cheapest cars to insure. EverQuote analyzed premiums reported by our users to calculate average prices.

The 10 cheapest cars to insure are:

HONDA FIT DX

HONDA FIT

SUBARU IMPREZA PREMIUM

TOYOTA PRIUS

FIAT 500 POP

CHEVROLET EQUINOX

FORD C-MAX SEL

TOYOTA PRIUS V

FORD ESCAPE

CHEVROLET SPARK 1LT

Here's a look at average premiums paid for the 100 cheapest cars to insure. Buying an older car? Check out our list of the cheapest used cars to insure.

100 cheapest cars to insure

Rank Car model Average annual premium 1 HONDA FIT DX $1,521 2 HONDA FIT $1,573 3 SUBARU IMPREZA PREMIUM $1,674 4 TOYOTA PRIUS $1,679 5 FIAT 500 POP $1,686 6 CHEVROLET EQUINOX $1,697 7 FORD C-MAX SEL $1,699 8 TOYOTA PRIUS V $1,713 9 FORD ESCAPE $1,714 10 CHEVROLET SPARK 1LT $1,722 11 MAZDA 3 I $1,729 12 HONDA FIT EX $1,729 13 TOYOTA PRIUS C $1,733 14 VOLKSWAGEN BEETLE $1,735 15 HYUNDAI AZERA $1,750 16 HONDA FIT LX $1,754 17 SUBARU IMPREZA BASE $1,757 18 MINI COOPER S $1,760 19 SUBARU LEGACY 2.5I $1,769 20 CHEVROLET SPARK 2LT $1,776 21 SUBARU IMPREZA $1,796 22 MITSUBISHI MIRAGE DE $1,796 23 FORD C-MAX SE $1,799 24 CHEVROLET SPARK LS $1,806 25 CHEVROLET CRUZE LTZ $1,807 26 TOYOTA AVALON HYBRID $1,807 27 CHEVROLET SONIC LS $1,811 28 SUBARU LEGACY 2.5I LIMITED $1,814 29 TOYOTA AVALON XLE $1,820 30 HONDA CIVIC HYBRID $1,825 31 MAZDA 3 GRAND TOURING $1,825 32 TOYOTA COROLLA BASE $1,831 33 HYUNDAI ELANTRA GLS $1,831 34 SUBARU LEGACY 2.5I PREMIUM $1,832 35 HYUNDAI ELANTRA GT $1,832 36 TOYOTA YARIS $1,835 37 FORD FIESTA S $1,837 38 HYUNDAI ELANTRA BLUE $1,839 39 FIAT 500 SPORT $1,842 40 VOLKSWAGEN JETTA SEL $1,842 41 HONDA CIVIC EXL $1,843 42 VOLKSWAGEN PASSAT SEL $1,850 43 KIA RIO SX $1,854 44 TOYOTA CAMRY HYBRID $1,859 45 FORD FIESTA SE $1,862 46 KIA OPTIMA HYBRID $1,863 47 KIA RIO EX $1,865 48 MAZDA 3 TOURING $1,867 49 HONDA ACCORD EXL $1,876 50 TOYOTA CAMRY L $1,876 51 FORD FOCUS TITANIUM $1,881 52 MAZDA MAZDA2 $1,882 53 MINI COOPER $1,884 54 LEXUS CT 200 $1,884 55 HYUNDAI ELANTRA COUPE GS $1,890 56 MINI COOPER COUNTRYMAN $1,891 57 VOLKSWAGEN GTI S/SE $1,893 58 TOYOTA CAMRY SE $1,894 59 MAZDA 3 S $1,896 60 NISSAN VERSA NOTE S $1,898 61 MAZDA 6 TOURING $1,898 62 TOYOTA AVALON BASE $1,898 63 CHRYSLER 200 TOURING $1,901 64 HYUNDAI ACCENT GLS $1,902 65 FORD FUSION SE HYBRID $1,903 66 HONDA CIVIC EX $1,907 67 HYUNDAI SONATA GL $1,907 68 BUICK VERANO $1,910 69 DODGE CHALLENGER R/T SCAT PACK $1,911 70 TOYOTA SCION IA $1,912 71 CHEVROLET VOLT $1,913 72 VOLKSWAGEN JETTA GLI $1,917 73 HYUNDAI VELOSTER TURBO $1,918 74 MAZDA 3 $1,926 75 HYUNDAI ELANTRA COUPE $1,932 76 CHEVROLET SONIC LT $1,933 77 HONDA CIVIC DX $1,933 78 VOLKSWAGEN JETTA BASE $1,934 79 BUICK LACROSSE PREMIUM $1,936 80 HONDA ACCORD HYBRID $1,936 81 HONDA ACCORD EX $1,939 82 FORD FOCUS SE $1,944 83 FORD FUSION S HYBRID $1,944 84 VOLKSWAGEN CC SPORT $1,945 85 TOYOTA CAMRY LE $1,945 86 HONDA ACCORD LX $1,948 87 VOLKSWAGEN PASSAT R-LINE $1,948 88 MAZDA 6 SPORT $1,949 89 FORD FOCUS S $1,951 90 TOYOTA COROLLA ECO $1,952 91 HYUNDAI VELOSTER BASE $1,955 92 CHEVROLET MALIBU 2LT $1,958 93 VOLKSWAGEN PASSAT SE $1,960 94 CHEVROLET CRUZE ECO $1,960 95 HYUNDAI SONATA SPORT $1,960 96 HYUNDAI SONATA HYBRID $1,961 97 FORD FOCUS ST $1,964 98 BMW 328 D $1,964 99 VOLKSWAGEN JETTA S $1,968 100 CHEVROLET IMPALA LIMITED LS $1,969 Source: EverQuote

Average premiums methodology: We averaged premiums reported by users insuring vehicles from model year 2013 or newer. Drivers had 100/300/50 ($100,000 bodily injury per person, $100,000 bodily injury per accident, $50,000 property damage) in liability insurance and 100/300 ($100,000 per person, $300,000 per accident) in uninsured motorist coverage. Drivers had no accidents or violations on their records. We analyzed rates reported between Jan. 1, 2017, and Dec. 31, 2018. Rates are for comparative purposes. Your own rates will be different.